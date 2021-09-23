В Москве пройдет ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка». Оно будет посвящено 1990-м годам

2 октября в Москве пройдет ежегодное ГУМ-авторалли. В этот раз оно будет посвящено 1990-м годам и так называемым янгтаймерам — ценителям автопрома последней трети XX века. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В ралли под названием «Большая прогулка», которое пройдет при поддержке автоклуба «Ветерок», агентства Departáment и Esthetic Joys, примут участие ретроавтомобили. Всего в заезде будет 120 машин. Они стартуют на Васильевском спуске в 17.00.

Восемь янгтаймер-моделей также войдут в состав выставки на первой линии ГУМа, а в расположенной в универмаге «Секции» среди покупателей разыграют еще один подобный автомобиль. О конкурсе расскажут подробнее в соцсетях ралли.

Колонна из автомобилей проследует от Васильевского спуска по живописному маршруту в центре Москвы. Одним из пунктов, куда заедут машины, будет культовый в 1990-х «МакАвто» на Ленинградском проспекте.

Ралли завершится вновь в ГУМе у легендарного фонтана — там подведут итоги и проведут концерт МС Сенечки. Партнер гонки «Авто.ру» вручит собственный приз за самый стильный янгтаймер. Стать участником заезда может любой желающий после регистрации.

К участию в мероприятии допускаются автомобили-иномарки в заводском состоянии, выпущенные до 1999 года, а также редкие спорткары, вышедшие небольшими тиражами до 2006 года. Экипажи и гости ралли должны быть одеты в стилистике 1990-х.