Ютьюб-шоу «Вписка» приехало в гости к Дмитрию Гордону

Героем нового выпуска шоу «Вписка» стал украинский журналист Дмитрий Гордон.
Ведущие Коля и Вася приехали к нему в Киев и поговорили об интервью с Моргенштерном и Фейсом, конфликте с Марьяной Ро и, конечно, о том, как родился мем «Барак? Обама». Гордон сказал, что не обижается на шутки и считает их проявлением внимания. А еще собеседники обсудили лысины — Оксимирона, Джонни Синса и самого Гордона.
В марте шоу «Вписка» сделало выпуск про то, как «Фабрика звезд» изменила российскую поп-музыку. Его героями стали продюсер первого и пятого сезонов «Фабрики звезд» Игорь Матвиенко, певец и бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев, ведущая программы Яна Чурикова, певица и экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева и другие.