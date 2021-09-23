Radiohead выпустили новый клип «If You Say the Word»

Британские рокеры Radiohead выпустили клип на песню «If You Say the Word». Это ранее неизданный трек, который войдет в новый бокс-сет «Kid A Mnesia».
Ролик снял Каспер Хэггстрем, который получил в 2018 году премию UK Music Video Awards за клип для Келли ли Оуэнс.
Первоначально «If You Say the Word» был записан еще в начале 2000-х, но так и не был издан. В тройной бокс-сет «Kid A Mnesia», помимо пластинки с ранее неопубликованными треками, войдут переиздания альбомов «Kid A» и «Amnesiac». Его выход намечен на 5 ноября.