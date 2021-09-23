Radiohead выпустили новый клип «If You Say the Word»

Ролик снял Каспер Хэггстрем, который получил в 2018 году премию UK Music Video Awards за клип для Келли ли Оуэнс.

Британские рокеры Radiohead выпустили клип на песню «If You Say the Word». Это ранее неизданный трек, который войдет в новый бокс-сет «Kid A Mnesia».

Первоначально «If You Say the Word» был записан еще в начале 2000-х, но так и не был издан. В тройной бокс-сет «Kid A Mnesia», помимо пластинки с ранее неопубликованными треками, войдут переиздания альбомов «Kid A» и «Amnesiac». Его выход намечен на 5 ноября.