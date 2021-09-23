Оверсайз-пальто и варежки: модный бренд выпустил лук в стиле распутного Берни Сандерса

Американский модный онлайн-бренд Dolls Kill, который выпускает сексуальные женские наряды, создал лук, вдохновленный стилем Берни Сандерса, американского сенатора левого толка. Об этом сообщает Dazed.

В основу лука легла одежда политика, которую он надел на инаугурацию Джо Байдена: обычная куртка темно-серого цвета, защитная маска и симпатичные варежки. Отстраненный вид Сандерса, который уселся тогда на стуле в полном одиночестве, сделал его главным героем инаугурации, а варежки, связанные преподавательницей из Вермонта, помогли собрать на благотворительность 1,8 млн долларов.

Сексуальный костюм Берни Сандерса в исполнении Dolls Kill попал в специальную Хеллоуин-коллекцию бренда. За серое оверсайз-пальто, варежки и медицинскую маску просят 85 долларов (6200 рублей).