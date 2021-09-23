«Казускома», i61 и Lovesomemama: Faces & Laces объявил музыкальную программу

Выставка уличной культуры Faces & Laces объявила музыкальную программу на 26 сентября. Концерты пройдут на двух сценах «Винзавода» — в уличном Ангаре и Большом винохранилище, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

На главной сцене на территории большого уличного Ангара выступят актуальные локальные артисты. Среди них — Маугли, Jimm, Lovesomemama, Zavet, Kurt92, i61, Mayot и Seemee. Вход на территорию будет осуществляться по билетам, которые можно приобрести здесь.

На альтернативной площадке в Большом винохранилище за музыку будут отвечать Diet Pill, «Шумные и угрожающие выходки», фем-панк-коллектив Father’s Sins от участниц группы Botanicheskiy Sad и «Казускома». Вход бесплатный.

Музыкальная программа Faces & Laces пройдет в формате COVID-free. Узнать подробнее о правилах посещения можно здесь.

Масштабный офлайн-проект Faces & Laces — Locals Black Market — пройдет 25 и 26 сентября. На нем будут представлены бренды, проекты и комьюнити, которые разделяют ценности Faces & Laces. Среди них — «Кружок», «Юность», Anton Lisin Russia, «Спутник1985» и еще более 40 локальных марок.