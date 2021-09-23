S7 назовет новый лоукостер Citrus. Основным цветом самолетов станет розовый

S7 назовет новый российский лоукостер Citrus. Как пишет РБК, домен с таким названием авиакомпания зарегистрировала в августе. Два информированных источника подтвердили изданию, что это название нового лоукостера.

Основным цветом, который будет использован в раскраске самолетов, станет розовый. Первые полеты запланированы на июль 2022 года, осуществлять их будут на самолетах Airbus A320neo.

Название Citrus образовано из двух слов — city («город») и Russia («Россия»). В авиакомпании подтвердили эту информацию, добавив, что «название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий».

О планах создать новый лоукостер S7 объявила в июле 2021 года. Председатель совета директоров авиакомпании Татьяна Филева говорила, что большую часть рейсов Citrus будут составлять перелеты между российскими региональными центрами, минуя Москву и Петербург.

Лоукостер создают на базе компании «Глобус», которая выполняла полеты под брендом S7 до февраля 2020 года. В S7 не раскрывали затраты на разработку нового бренда, но Филева отмечала, что в проект авиаперевозчик планирует инвестировать 2,5–3 млрд рублей собственных средств.