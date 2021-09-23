перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
S7 назовет новый лоукостер Citrus. Основным цветом самолетов станет розовый 14:10
Карета, тыква и «Оу ес! Пошли денежки»: МВД опубликовало ролик о банковских мошенниках 13:45
Гигантская надувная Луна убежала с праздника середины осени в Китае 13:31
В «Художественном» пройдет премьера документального фильма о Сергее Бодрове-младшем 12:50
kudrdima/Flickr
«Коммерсант»: ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости 12:32
В России за сутки выявили 21 438 случаев коронавируса 11:48
RTVI запускает видеоподкаст «Любопытная Варвара» о новой этике 11:16
В сети появился первый трейлер сериала Apple «Вторжение» 11:06
Венедиктов: общественный штаб Москвы не выявил следов взлома и вбросов в онлайн-голосовании 10:15
Елена Волкова/Facebook
В Петербурге запретили лекцию культуролога Елены Волковой в Музее Ахматовой 9:02
В октябре Россия возобновит авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, Перу и ЮАР 2:40
Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Бритни против Спирса» 1:45
Фильм «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+ из‑за наличия ЛГБТ-героя 0:56
«СБПЧ» записали музыкальную сказку по тексту Павла Пепперштейна. Ее назвали «Потерянное зеркальце» 0:17
В Конгрессе США одобрили запрет на продажу и покупку новых российских облигаций на вторичном рынке Вчера в 23:09
Alt-J/YouTube
Alt-J анонсировали новый альбом и выпустили первый сингл с него Вчера в 23:08
Леонардо Ди Каприо инвестировал в компании Aleph Farms и Mosa Meat, производящие искусственное мясо Вчера в 22:29
На сайте мэрии Москвы опубликовали данные о ходе онлайн-голосования Вчера в 21:59
Третий фильм «Фантастические твари» выйдет в апреле 2022 года. Он будет называться «Тайны Дамблдора» Вчера в 21:13
Активист Александр Ионов попросит признать иноагентами еще четыре СМИ Вчера в 20:59
Отключить рекламу

Гигантская надувная Луна убежала с праздника середины осени в Китае

Семён Гудошников
Сегодня в 13:31

Ветер унес гигантскую надувную Луну с одного из праздничных торжеств в китайской провинции Хэнань. Воздушный шар мчался по дороге, в то время как напуганный персонал пытался угнаться за ним.

Видео происшествия опубликовало издание Metro.

Каждый год в странах Восточной Азии отмечается праздник середины осени, который совпадает с полнолунием. В этот день принято любоваться полной Луной, кушать «лунные пряники», а в качестве украшений нередко используются огромные шары в виде спутника Земли.

Эти атрибуты торжества уже не в первый раз устраивают хаос на дорогах. В 2016 году в провинции Фуцзянь на востоке Китая надувная Луна была сорвана сильным порывом тайфуна, проехалась по нескольким автомобилям и врезалась в мост.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить