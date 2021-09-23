Гигантская надувная Луна убежала с праздника середины осени в Китае

Ветер унес гигантскую надувную Луну с одного из праздничных торжеств в китайской провинции Хэнань. Воздушный шар мчался по дороге, в то время как напуганный персонал пытался угнаться за ним.

Каждый год в странах Восточной Азии отмечается праздник середины осени, который совпадает с полнолунием. В этот день принято любоваться полной Луной, кушать «лунные пряники», а в качестве украшений нередко используются огромные шары в виде спутника Земли.

Эти атрибуты торжества уже не в первый раз устраивают хаос на дорогах. В 2016 году в провинции Фуцзянь на востоке Китая надувная Луна была сорвана сильным порывом тайфуна, проехалась по нескольким автомобилям и врезалась в мост.