Карета, тыква и «Оу ес! Пошли денежки»: МВД опубликовало ролик о банковских мошенниках

Мораль ролика: запрещено передавать неизвестным и вводить в интернете CVC-код и секретный СМС-код от банка.

По сюжету девушка находит в интернете сайт, продающий кареты для путешествий, и вбивает туда свои банковские данные, включая CVC-код. В итоге к ней приезжает карета с кучером и белоснежной лошадью, но все это тут же превращается в тыкву, а деньги из сумки уходят к мошеннице, которая радостно приговаривает: «Оу ес! Пошли денежки».

МВД России опубликовало в твиттере ролик-предупреждение о мошенниках, которые крадут деньги с банковских карт.

Видеопредупреждение снято в рамках проекта «Мы вместе!», которое запустили сотрудники УМВД России по Оренбургской области в телеграме. Его цель — информировать население о способах хищения и о том, как не стать жертвой мошенников.

Проект «Мы вместе!» часто выпускает забавные поучительные ролики. Например, об аферисте, который с помощью лампы Аладдина пытается заполучить все СМС-коды в мире.

По данным «Сбера», телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. В среднем за один успешный звонок они могут получить примерно 8000 рублей. Один такой колл-центр может осуществить от 3000 до 7000 звонков в сутки, при этом только 1% из них срабатывает.

К 25 декабря в МВД планируют разработать мобильное приложение «Антимошенник», на создание которого выделили 44,9 млн рублей. Сервис будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с помощью которого ранее совершались противоправные действия.