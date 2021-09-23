В России за сутки выявили 21 438 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 21 438 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1777 заражений больше, чем вчера.

В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 1991 до 3445. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Свердловская, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский край.