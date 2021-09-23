В России за сутки выявили 21 438 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 21 438 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1777 заражений больше, чем вчера.
В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 1991 до 3445. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Свердловская, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 354 995. За последние сутки выздоровели 16 567 пациентов, за все время — 6 558 780. За сутки умерли 820 человек, за весь период — 201 445.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 229,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42 млн), на втором — Индия (33,5 млн), на третьем — Бразилия (21,2 млн), на четвертом — Великобритания (7,4 млн).