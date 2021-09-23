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«Коммерсант»: ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:32

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину. Он жаловался, что подобная практика незаконна.

В Москве штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, а в Подмосковье — с мая-июня. Издание отмечает, что неизвестно, почему в полиции отказались от такой практики.

Технология измерения средней скорости применялась в России с 2013 года. Нарушение фиксировали две камеры, установленные на расстоянии в несколько километров. Они измеряли скорость автомобиля, а программа вычисляла среднюю скорость на конкретном участке. В зависимости от степени нарушения штраф за превышение составлял от 500 до 5000 рублей.

Практика активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По заявлениям полиции, это позволяло сократить аварийность на скоростных трассах.

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