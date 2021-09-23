«Коммерсант»: ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину. Он жаловался, что подобная практика незаконна.

В Москве штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, а в Подмосковье — с мая-июня. Издание отмечает, что неизвестно, почему в полиции отказались от такой практики.

Технология измерения средней скорости применялась в России с 2013 года. Нарушение фиксировали две камеры, установленные на расстоянии в несколько километров. Они измеряли скорость автомобиля, а программа вычисляла среднюю скорость на конкретном участке. В зависимости от степени нарушения штраф за превышение составлял от 500 до 5000 рублей.

Практика активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По заявлениям полиции, это позволяло сократить аварийность на скоростных трассах.