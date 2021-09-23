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В сети появился первый трейлер сериала Apple «Вторжение»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:06

На ютьюб-канале Apple TV появился трейлер научно-фантастического сериала «Вторжение». Первые три эпизода шоу выйдут на стрим-сервисе уже 22 октября.

По сюжету на Землю прибывают инопланетные существа, которые угрожают всему человечеству. В это время пять обычных людей из разных уголков планеты пытаются разобраться с происходящим.

В сериале будет десять эпизодов. В них снялись Шамир Андерсон («Зов крови»), Гольшифте Фарахани («Совокупность лжи»), Сэм Нилл («Парк юрского периода»), Фирас Нассар («Между») и Сиори Куцуна («Дэдпул 2»).

Шоураннером выступил Саймон Кинберг, известный по работе над фильмами «Логан» и «Марсианин», а режиссером Якоб Вербрюгген («Карточный домик»).

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