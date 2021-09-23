В Петербурге запретили лекцию культуролога Елены Волковой в Музее Ахматовой

Власти Петербурга отменили лекцию «Акционизм и религия» культуролога Елены Волковой в Музее Анны Ахматовой. Об этом сообщает издание «Север.Реалии»*.

«Прихожу в кабинет директора, а мне говорят — у нас очень плохие новости, звонили из Комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы — враг России, делаете какие‑то антироссийские заявления, но какие — не сказали», — поделилась Волкова.

По ее словам, все началось именно с лекции «Акционизм и религия», которую она уже читала в июне. Тогда выступление Волковой вызвало неоднозначную реакцию публики, поэтому организаторы решили его повторить и провести обсуждение.

«Что общего между фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, «Святой Девой Марией» Криса О’Филии и панк-молебном Pussy Riot? Церковь обвинила их в кощунстве, как обвиняла Франсуа Рабле и Битлз, Джона Донна и Уильям Блейка, десятки фильмов и рок-групп, выставки «Осторожно, религия!» и «Запретное искусство — 2006», — сказано в анонсе.

Директор музея Ахматовой Анна Соколова подтвердила, что звонок из Комитета по культуре действительно был. Она рассказала, что ей рекомендовали в «категоричной форме» не предоставлять государственную площадку бывшему профессору МГУ.

Однако лекции Волковой все же состоятся 25 сентября в «Открытом пространстве» на улице Достоевского.

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