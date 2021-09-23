В октябре Россия возобновит авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, Перу и ЮАР

С 5 октября Россия возобновит авиаперелеты в Данию, Новую Зеландию, Перу и ЮАР, а также с Джибути, индийским штатом Гоа и испанским островом Тенерифе. Об этом сообщило российское правительство.

В Джибути, Кейптаун и Йоханнесбург, на Тенерифе, в новозеландский Веллингтон и перуанскую столицу Лиму самолеты будут летать дважды в неделю из Москвы. С такой же периодичностью будут следовать рейсы из Петербурга в Копенгаген.

Авиаперелеты в Гоа из обоих российских столиц запланированы один раз в неделю. Кроме того, наладится регулярное сообщение с Киргизией (из шести городов России) и семью городами Узбекистана.

По маршруту Москва — Шардже (ОАЭ) начнут следовать три рейса в неделю. Из Хабаровска в Токио запланированы по целых семь рейсов. Увеличится и число самолетов, следующих в Манаму, Дели, Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Коломбо и четыре города Таджикистана.