СБПЧ записала музыкальную сказку по тексту Павла Пепперштейна. Она называется «Потерянное зеркальце»

Российская инди-группа СБПЧ выпустила аудиопьесу «Потерянное зеркальце», основанную на тексте писателя и художника Павла Пепперштейна. Об этом сообщила «Медуза»*. Участники группы написали музыку специально для постановки. Режиссером постановки стал хореограф-постановщик Олег Глушков. Он же создал саму пьесу вместе с солистом СБПЧ Кириллом Ивановым. «Я много общаюсь с детьми, и мне кажется — возможно, это обманчивое ощущение, — что им не хватает того, что было у меня в детстве. Например, музыкальных сказок. Их совсем нет. Наша музыкальная сказка „Потерянное зеркальце“, кажется, первое произведение за 40 лет в этом жанре», — сказал Иванов.

Он отметил, что при работе над проектом авторам «хотелось создать динамику и сделать текст театральным». Для этого они «расширили вселенную, добавили событий», хотя и сохранили саму концепцию истории и ее основных персонажей. «Мы хотели, чтобы эта сказка была для всех — и для детей, и для взрослых. Я с огромным удовольствием читаю разные сказки: жуткие сказки братьев Гримм, Андерсена и Гофмана — это универсальные произведения. Я не сравниваю то, что у нас получилось, с произведениями этих мастеров, но стремились мы именно к этому», — признался Иванов.