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СБПЧ записала музыкальную сказку по тексту Павла Пепперштейна. Она называется «Потерянное зеркальце»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:17

Российская инди-группа СБПЧ выпустила аудиопьесу «Потерянное зеркальце», основанную на тексте писателя и художника Павла Пепперштейна. Об этом сообщила «Медуза»*.

Участники группы написали музыку специально для постановки. Режиссером постановки стал хореограф-постановщик Олег Глушков. Он же создал саму пьесу вместе с солистом СБПЧ Кириллом Ивановым.

«Я много общаюсь с детьми, и мне кажется — возможно, это обманчивое ощущение, — что им не хватает того, что было у меня в детстве. Например, музыкальных сказок. Их совсем нет. Наша музыкальная сказка „Потерянное зеркальце“, кажется, первое произведение за 40 лет в этом жанре», — сказал Иванов.

Он отметил, что при работе над проектом авторам «хотелось создать динамику и сделать текст театральным». Для этого они «расширили вселенную, добавили событий», хотя и сохранили саму концепцию истории и ее основных персонажей.

«Мы хотели, чтобы эта сказка была для всех — и для детей, и для взрослых. Я с огромным удовольствием читаю разные сказки: жуткие сказки братьев Гримм, Андерсена и Гофмана — это универсальные произведения. Я не сравниваю то, что у нас получилось, с произведениями этих мастеров, но стремились мы именно к этому», — признался Иванов.

В записи музыкальной сказки приняли участие Женя Борзых, Марина Васильева, Александр Гудков, Антон Лапенко, Муся Тотибадзе, Андрей Смоляков, Роза Хайруллина, Кирилл Иванов, Яна Троянова и другие артисты. Саундтреки к аудиопьесе подготовили при участии виолончелиста Бориса Андрианова и певицы Надежды Грицкевич, известной по проекту «Наадя».

«Нам в первую очередь хотелось сделать современную сказку современным языком. Чтобы это не была игра в ретро, в восстановление звука советской эстрады. Мы хотели создать такую музыку, которая нам интересна, за которой мы сейчас следим и которой мы активно занимаемся», — поделился Иванов.

По словам Иванова, по «Потерянному зеркальцу» в будущем появится спектакль и музыкальный фильм. «Мне кажется, что мы все идеально подготовили для того, чтобы перенести это и на сцену, и в кино», — добавил солист СБПЧ.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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