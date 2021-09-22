В Конгрессе США одобрили запрет на продажу и покупку новых российских облигаций на вторичном рынке

Нижняя палата Конгресса США, также называемая Палатой представителей, поддержала введение запрета на покупку и продажу новых российских облигаций на вторичном рынке. Об этом сообщил Bloomberg.

Ужесточение санкций против России предложено демократом Брэдом Шерманом и должно, по замыслу инициаторов законопроекта, ответить на вмешательство в американские выборы. Палата представителей может принять эту меру уже на текущей неделе.

Запрет будет распространяться на все компании США: они не смогут более покупать и продавать новые облигации, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов, со сроком погашения более 14 дней.

Ранее американские санкции предполагали только запрет на такие операции с гособлигациями на первичном рынке. Торговая палата США выступает против новых санкций: они, как считают в ведомстве, ограничат возможности местных банков обслуживать клиентов в России.

Глава отдела стратегии развивающихся рынков в банке Toronto Dominion Саша Тиханьи назвал инициативу политиков «определенно проблемой», которая может привести в итоге к увеличению стоимости финансирования в России.

Санкции против операций с российским госдолгом на первичном рынке ввел Джо Байден 15 апреля из‑за «вредоносной внешней деятельности». В конце августа госдолг России за первое полугодие 2021 года вырос до 20,423 трлн рублей.