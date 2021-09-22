Активист Александр Ионов попросит признать иноагентами еще четыре СМИ

Бывший член общественной наблюдательной комиссии Москвы по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Александр Ионов попросит Генпрокуратуру признать иноагентами еще четыре СМИ. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

Ионов отказался уточнить, о каких изданиях речь, поскольку пока «не собрано достаточной фактуры». «Потому что сейчас люди возбудятся, а, может быть, у нас действительно документов не хватит, чтобы мотивированно обозначить в отношении них свою позицию», — пояснил он.

Активист говорит, что у него нет задачи «найти больше людей и навесить на них ярлыки». Он утверждает, что его интересует «конкретная группа» людей и организаций, которые занимаются расследовательской журналистикой и «пересекались с США». Информацию, по словам Ионова, он получает из разных источников, в том числе «анонимно от журналистов, которые на эти СМИ обиделись».

Ранее Александр Ионов потребовал признать иноагентом издание The Bell. По его словам, управляющей компанией СМИ является юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc, которое Осетинская открыла в штате Делавэр. Издание отвергает все обвинения.

23 апреля, через три дня после жалобы Ионова, в реестр СМИ-иноагентов внесли «Медузу»*. Активист говорил, что издание часто ссылалось на другие организации и физлица, признанные иноагентами.

20 августа, тоже после жалобы Ионова, Минюст признал СМИ-иноагентом «Важные истории», главреда издания Романа Анина и нескольких его журналистов. Ионов заявлял, что «Важные истории» получают иностранное финансирование от «тех структур, которые непосредственно нацелены на определенные задачи со стороны Запада».

*«Медуза», «Важные истории» и Роман Анин внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.