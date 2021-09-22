Футбольный тренер Дмитрий Хохлов заявил, что Facebook блокирует его фамилию. Он подал иск на соцсеть

Футбольный тренер Дмитрий Хохлов, работающий в данный момент с клубом «Ротор», подал в суд на компанию Facebook из‑за того, что та якобы блокирует его фамилию. Об этом сообщило издание «Октагон».

Хохлов возмущен тем, что не может использовать ни Facebook, ни Instagram из‑за того, что алгоритмы принимают его фамилию за пренебрежительное наименование украинцев. Из‑за этого он решил обратиться в Солнцевский районный суд.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — пояснил тренер.

В иске Хохлов требует запретить американской компании блокировать его имя, а также просит о компенсации морального вреда. Предварительное заседание по делу уже состоялось в начале сентября.

СМИ отмечает, что под необоснованные санкции от Facebook рискуют попасть не только сам Хохлов и его друзья, но и многочисленные болельщики «Ротора». Они обсуждают в соцсетях в частности комментарии Хохлова о различных событиях в мире футбола.