перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Леонардо Ди Каприо инвестировал в компании Aleph Farms и Mosa Meat, производящие искусственное мясо 22:29
На сайте мэрии Москвы опубликовали данные о ходе онлайн-голосования 21:59
Третий фильм «Фантастические твари» выйдет в апреле 2022 года. Он будет называться «Тайны Дамблдора» 21:13
Активист Александр Ионов попросит признать иноагентами еще четыре СМИ 20:59
Футбольный тренер Дмитрий Хохлов заявил, что Facebook блокирует его фамилию. Он подал иск на соцсеть 20:46
Первая миссия частной российской компании, сериал о Павле Дурове и другие новости дня
20:21 дайджест
Умерших рэперов XXXTentacion и Lil Peep обвинили в плагиате из‑за трека «Falling Down» 19:49
Умер композитор Мэттью Стрэкан. Он написал музыку к телешоу «Кто хочет стать миллионером» 18:55
dole777/Unsplash
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они законы 18:52
В ноябре частная российская компания Success Rockets впервые запустит в космос суборбитальную ракету 18:02
Рэпер J.Cole выпустил трек «Heaven’s EP». Он использовал в нем бит из песни Дрейка 17:56
«Интерфакс»: в московской мэрии не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку 17:50
Александр Ионов потребовал признать издание The Bell иноагентом 16:47
IIHF/Twitter
В Петербурге представили логотип ЧМ-2023 по хоккею. Он вдохновлен картиной Малевича 16:32
Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка, вручили орден Мужества 16:15
Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах 15:47
Минобороны Литвы рекомендовало отказаться от покупки смартфонов Xiaomi и выбросить уже приобретенные 15:06
Совфед готов внести изменения в закон об иноагентах, но отменять его не будут 15:01
«Ещенепознер»/YouTube
Андрей Звягинцев вышел из медикаментозной комы 14:38
Ресторатор Митя Борисов открыл небольшую чикеттерию на Никитском бульваре 14:32
Отключить рекламу

Футбольный тренер Дмитрий Хохлов заявил, что Facebook блокирует его фамилию. Он подал иск на соцсеть

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:46

Футбольный тренер Дмитрий Хохлов, работающий в данный момент с клубом «Ротор», подал в суд на компанию Facebook из‑за того, что та якобы блокирует его фамилию. Об этом сообщило издание «Октагон».

Хохлов возмущен тем, что не может использовать ни Facebook, ни Instagram из‑за того, что алгоритмы принимают его фамилию за пренебрежительное наименование украинцев. Из‑за этого он решил обратиться в Солнцевский районный суд.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — пояснил тренер.

В иске Хохлов требует запретить американской компании блокировать его имя, а также просит о компенсации морального вреда. Предварительное заседание по делу уже состоялось в начале сентября.

СМИ отмечает, что под необоснованные санкции от Facebook рискуют попасть не только сам Хохлов и его друзья, но и многочисленные болельщики «Ротора». Они обсуждают в соцсетях в частности комментарии Хохлова о различных событиях в мире футбола.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дмитрий Хохлов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить