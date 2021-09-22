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Новости
Леонардо Ди Каприо инвестировал в компании Aleph Farms и Mosa Meat, производящие искусственное мясо 22:29
На сайте мэрии Москвы опубликовали данные о ходе онлайн-голосования 21:59
Третий фильм «Фантастические твари» выйдет в апреле 2022 года. Он будет называться «Тайны Дамблдора» 21:13
Активист Александр Ионов попросит признать иноагентами еще четыре СМИ 20:59
Футбольный тренер Дмитрий Хохлов заявил, что Facebook блокирует его фамилию. Он подал иск на соцсеть 20:46
Первая миссия частной российской компании, сериал о Павле Дурове и другие новости дня
20:21 дайджест
Умерших рэперов XXXTentacion и Lil Peep обвинили в плагиате из‑за трека «Falling Down» 19:49
Умер композитор Мэттью Стрэкан. Он написал музыку к телешоу «Кто хочет стать миллионером» 18:55
dole777/Unsplash
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они законы 18:52
В ноябре частная российская компания Success Rockets впервые запустит в космос суборбитальную ракету 18:02
Рэпер J.Cole выпустил трек «Heaven’s EP». Он использовал в нем бит из песни Дрейка 17:56
«Интерфакс»: в московской мэрии не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку 17:50
Александр Ионов потребовал признать издание The Bell иноагентом 16:47
IIHF/Twitter
В Петербурге представили логотип ЧМ-2023 по хоккею. Он вдохновлен картиной Малевича 16:32
Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка, вручили орден Мужества 16:15
Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах 15:47
Минобороны Литвы рекомендовало отказаться от покупки смартфонов Xiaomi и выбросить уже приобретенные 15:06
Совфед готов внести изменения в закон об иноагентах, но отменять его не будут 15:01
«Ещенепознер»/YouTube
Андрей Звягинцев вышел из медикаментозной комы 14:38
Ресторатор Митя Борисов открыл небольшую чикеттерию на Никитском бульваре 14:32
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Дайджест

Первая миссия частной российской компании, сериал о Павле Дурове и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:21

Валентина Матвиенко сказала, что Совфед не будет отменять закон об иноагентах, но может его скорректировать. Она не видит никакой дискриминации в отношении определенных СМИ.

В Москве пересчитают результаты онлайн-голосования и выложат данные в открытый доступ. Алексей Венедиктов отметил, что это «просто сверка», которая не имеет юридической силы.

Число пострадавших из‑за стрельбы в Пермском госуниверситете увеличилось до 43. Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил стрелка, вручили орден Мужества.

Источник «Интерфакса» говорит, что в мэрии Москвы не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку. Но пока вводить новых ковидных ограничений не планируют.

Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они законы. Пока в нем Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Андрея Звягинцева, который лечится в Германии от последствий коронавируса, вывели из медикаментозной комы. Его состояние удовлетворительное, режиссера ждет долгая реабилитация.

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов попросил признать иностранным агентом издание The Bell. Ранее после его жалобы в реестр Минюста попали «Медуза» и «Важные истории» (оба признаны иноагентами).

Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Он сыграл Стэнфорда Блэтча в «Сексе в большом городе» и Моззи в «Белом воротничке».

В ноябре частная российская компания Success Rockets впервые запустит в космос суборбитальную ракету. Эмблемы и шевроны для участников миссии она разработала вместе с Британской высшей школой дизайна.

Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах у окна. Для этого нужно оформить два билета — на себя и питомца.

На Никитском бульваре открылся новый проект Мити Борисова — небольшая венецианская чикеттерия Giulietta, please, stop crying. Меню для заведения составил шеф-повар Андрей Четвертнов, который сотрудничает с Борисовым по ресторану «Дом 16».

Okko и «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове. Компании договорились о сотрудничестве и за четыре года хотят выпустить не меньше девяти совместных проектов.

Стриминг Peacock возродит франшизу «Идеальный голос» в формате сериала. Лента расскажет о главном злодее вселенной — Бампере Аллене, которого вновь сыграет Адам ДеВайн.

СМИ сообщили, что Netflix ведет переговоры о покупке прав на произведения Роальда Даля — автора книги «Чарли и шоколадная фабрика». Это может обойтись стримингу более чем в миллиард долларов.

Американский рэпер J.Cole выпустил трек «Heaven’s EP». В нем он использовал бит из песни Дрейка «Pipe Down» с недавнего альбома «Certified Lover Boy».

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