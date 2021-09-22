Первая миссия частной российской компании, сериал о Павле Дурове и другие новости дня

Валентина Матвиенко сказала, что Совфед не будет отменять закон об иноагентах, но может его скорректировать. Она не видит никакой дискриминации в отношении определенных СМИ.

В Москве пересчитают результаты онлайн-голосования и выложат данные в открытый доступ. Алексей Венедиктов отметил, что это «просто сверка», которая не имеет юридической силы.

Число пострадавших из‑за стрельбы в Пермском госуниверситете увеличилось до 43. Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил стрелка, вручили орден Мужества.

Источник «Интерфакса» говорит, что в мэрии Москвы не исключают возврат к QR-кодам в кафе и переводу на удаленку. Но пока вводить новых ковидных ограничений не планируют.

Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они законы. Пока в нем Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Андрея Звягинцева, который лечится в Германии от последствий коронавируса, вывели из медикаментозной комы. Его состояние удовлетворительное, режиссера ждет долгая реабилитация.

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов попросил признать иностранным агентом издание The Bell. Ранее после его жалобы в реестр Минюста попали «Медуза» и «Важные истории» (оба признаны иноагентами).

Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Он сыграл Стэнфорда Блэтча в «Сексе в большом городе» и Моззи в «Белом воротничке».

В ноябре частная российская компания Success Rockets впервые запустит в космос суборбитальную ракету. Эмблемы и шевроны для участников миссии она разработала вместе с Британской высшей школой дизайна.

Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах у окна. Для этого нужно оформить два билета — на себя и питомца.

На Никитском бульваре открылся новый проект Мити Борисова — небольшая венецианская чикеттерия Giulietta, please, stop crying. Меню для заведения составил шеф-повар Андрей Четвертнов, который сотрудничает с Борисовым по ресторану «Дом 16».

Okko и «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове. Компании договорились о сотрудничестве и за четыре года хотят выпустить не меньше девяти совместных проектов.

Стриминг Peacock возродит франшизу «Идеальный голос» в формате сериала. Лента расскажет о главном злодее вселенной — Бампере Аллене, которого вновь сыграет Адам ДеВайн.

СМИ сообщили, что Netflix ведет переговоры о покупке прав на произведения Роальда Даля — автора книги «Чарли и шоколадная фабрика». Это может обойтись стримингу более чем в миллиард долларов.

Американский рэпер J.Cole выпустил трек «Heaven’s EP». В нем он использовал бит из песни Дрейка «Pipe Down» с недавнего альбома «Certified Lover Boy».