Умер композитор Мэттью Стрэкан. Он написал музыку к телешоу «Кто хочет стать миллионером»

В Великобритании в возрасте 50 лет умер композитор Мэттью Стрэкан, известный как автор музыки к телешоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в скорой помощи и Скотленд-Ярде.

Стрэкан скончался у себя дома в предместье Лондона Туикенем. 22 сентября туда вызвали бригаду врачей — они и констатировали смерть композитора. По словам представителей Скотленд-Ярда, полиция не сочла кончину мужчины подозрительной.

Точная причина смерти пока неизвестна, она будет определена после проведения токсикологических и гистологических анализов, а также вскрытия.

«Прощай, дорогой друг и огромный талант Мэттью Стрэкан. Деликатный, добрый, талантливый и лукаво смешной принц», — написал в твиттере коллега умершего Дирк Мэггс.

Менее чем месяц назад Стрэкана приговорили к условному наказанию за поджог в собственном доме. В ходе суда за музыканта вступились его коллеги из индустрии, описав его как человека с невероятным талантом.

Мэттью Стрэкан писал музыку для различных телевизионных программ, а также фильмов, театральных постановок и рекламных роликов. В частности, его мелодии используются в шоу «Самый умный» и «Народ против», мюзикле «История игрушек» и картине «Экстракт».