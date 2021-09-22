Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они законы

Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они российские законы. Об этом пишут ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас в реестр включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их владельцам отправили соответствующие уведомления.

По словам РКН, реестр позволит добиться удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, — к примеру, треш-стримов. Пользователи смогут сообщить ведомству, что нашли ресурс с признаками соцсети, что на каком‑то портале разблокировали запрещенный контент, или направить на горячую линию вопросы о взаимодействии с соцсетью.

1 февраля в России вступил в силу закон о больших соцсетях (с трафиком более 500 тыс. пользователей в сутки). Такие площадки должны создать представительство в России, самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань. Соцсети также обязаны устанавливать на главной странице электронную форму для жалоб на запрещенный контент от пользователей.