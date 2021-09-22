Рэпер J.Cole выпустил трек «Heaven’s EP». Он использовал в нем бит из песни Дрейка

Американский рэпер J.Cole выпустил клип и песню «Heaven’s EP». В ней использован бит трека Дрейка «Pipe Down» с нового альбома «Certified Lover Boy».
О канадском музыканте J.Cole вспоминает и в самой песне. Он говорит, что считается третьим в списке лучших рэперов после Дрейка и Кендрика Ламара.
«Может быть, в глубине души я боюсь своей яркости. Поэтому, когда ты видишь меня на красной дорожке, я двигаюсь неловко», — продолжает он.
В мае J.Cole выпустил альбом «The Off-Season». В записи приняли участие 21 Savage, Cam’Ron, Lil Baby, Morray и многие другие артисты.
Коул рассказал, что работал над релизом не один год — некоторые песни с альбома были написаны несколько лет назад. «The Off-Season» отсылает к ранним работам рэпера, в обложках или названиях которых обыгрывалась тема баскетбола.
3 сентября вышел первый с 2018 года альбом Дрейка «Certified Lover Boy». На пластинке 21 трек, в том числе фиты с Jay-Z, Future, Young Thug, Lil Baby, 21 Savage, Project Pat, Yebba, Giveon, Ty Dolla Sign, Lil Durk и Travis Scott.