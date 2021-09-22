Рэпер J.Cole выпустил трек «Heaven’s EP». Он использовал в нем бит из песни Дрейка

Американский рэпер J.Cole выпустил клип и песню «Heaven’s EP». В ней использован бит трека Дрейка «Pipe Down» с нового альбома «Certified Lover Boy».

О канадском музыканте J.Cole вспоминает и в самой песне. Он говорит, что считается третьим в списке лучших рэперов после Дрейка и Кендрика Ламара.

«Может быть, в глубине души я боюсь своей яркости. Поэтому, когда ты видишь меня на красной дорожке, я двигаюсь неловко», — продолжает он.