В Петербурге представили логотип ЧМ-2023 по хоккею. Он вдохновлен картиной Малевича

В Петербурге прошла презентация логотипа чемпионата мира по хоккею, который пройдет в России в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Логотип вдохновлен картиной Казимира Малевича «Спортсмены» и выполнен в стилистике супрематизма — одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века.