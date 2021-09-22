В Петербурге представили логотип ЧМ-2023 по хоккею. Он вдохновлен картиной Малевича

В Петербурге прошла презентация логотипа чемпионата мира по хоккею, который пройдет в России в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
Логотип вдохновлен картиной Казимира Малевича «Спортсмены» и выполнен в стилистике супрематизма — одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века.
На презентации были председатель Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2023 году в Петербурге — городе, где жил Малевич. К соревнованиям строится новая ледовая арена на месте снесенного СКК «Петербургский». С вместимостью в 21,5 тыс. зрителей она должна стать одной из крупнейших в мире. Сдать объект планируют к маю 2023 года.