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Минобороны Литвы рекомендовало отказаться от покупки смартфонов Xiaomi и выбросить уже приобретенные

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Министерство обороны Литвы посоветовало гражданам не покупать смартфоны китайской компании Xiaomi, а уже приобретенные «как можно скорее» выбросить. Такая рекомендация поступила от замминистра Маргириса Абукявичюса после публикации отчета Национального центра кибербезопасности, сообщает Reuters.

Согласно документу, в устройствах Xiaomi есть встроенная возможность распознавать и блокировать 449 словосочетаний. В их числе такие фразы, как «Свободу Тибету», «Да здравствует независимость Тайваня» и «демократическое движение». Список цензурируемых терминов постоянно пополняется.

Такая функция отключена для стран европейского региона, но ее можно активировать дистанционно в любой момент. Также в отчете указано, что смартфоны отправляли зашифрованные данные о его использовании в Литве на сервер Сингапура.

Специалисты добавили, что проблемы с безопасностью есть и в модели P40 5G от Huawei. О каких именно недостатках идет речь, не уточняется. По словам представителя компании в странах Балтии, их электроника не отправляет данные пользователей в другие страны.

Ранее Xiaomi начала массово блокировать смартфоны в регионах, где запрещена их продажа. По словам пользователей, экран устройства становится черным, после чего на нем всплывает изображение замка с сообщением о том, что телефон не сертифицирован для использования в данном регионе.

В компании заявили, что это была необходимая временная мера по борьбе с контрабандой. В ближайшее время телефоны пользователей из Кубы, Ирана, Сирии, КНДР, Судана и Крыма будут разблокированы.

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