Совфед готов внести изменения в закон об иноагентах, но отменять его не будут

Совет Федерации готов скорректировать закон об иностранных агентах, но речь о его отмене не идет. Об этом заявила председательница Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Чиновница отметила, что не видит никакой дискриминации в отношении определенных СМИ в рамках закона об иноагентах.

По итогам выборной кампании Совет Федерации проведет мониторинг правоприменительной практики закона, и, «если в чем‑то двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон», его готовы уточнить, сказала она.

1 сентября руководители независимых изданий предложили 12 поправок в закон об иностранных агентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов. В Кремле пообещали рассмотреть предложения.

Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать СМИ иноагентами, в ноябре 2017 года. В декабре 2020-го были подписаны поправки, распространившие закон и на физических лиц. Сейчас в реестре Минюста 47 организаций и физлиц с таким статусом. Среди них издания «Медуза», «Важные истории», The Insider, телеканал «Дождь» и журналисты «Проекта», «Радио Свобода», «7×7» и «МБХ медиа»*.

* Все эти СМИ и журналисты признаны Минюстом иностранными агентами.