перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка, вручили орден Мужества 16:15
Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах 15:47
Минобороны Литвы рекомендовало отказаться от покупки смартфонов Xiaomi и выбросить уже приобретенные 15:06
Совфед готов внести изменения в закон об иноагентах, но отменять его не будут 15:01
«Ещенепознер»/YouTube
Андрей Звягинцев вышел из медикаментозной комы 14:38
Ресторатор Митя Борисов открыл небольшую чикеттерию на Никитском бульваре 14:32
В Москве перепроверят результаты электронного голосования 14:24
«Мумий Тролль» выпустил анимационный клип на «Время обид» 13:13
Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове 12:55
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Пострадало более 40 зданий 11:58
Matthew Waring/Unsplash
В России за сутки выявили 19 706 случаев коронавируса 11:53
Производитель чипсов Lay’s предупредил о проблемах с поставками из‑за дефицита картофеля 11:21
Хакеры взломали аккаунты сотрудников госорганов России и еще более десяти соседних стран 11:17
Peacock снимет сериал на основе франшизы «Идеальный голос». В главной роли — Адам ДеВайн 10:23
Число пострадавших из‑за стрельбы в Пермском госуниверситете увеличилось до 43 человек 10:19
Ronald Dumont/Getty Images
Bloomberg: Netflix планирует купить права на книги Роальда Даля 9:45
Скончался актер из «Секса в большом городе» и «Белого воротничка» Уилли Гарсон 9:11
В сети появился трейлер черно-белой драмы «Идентичность» — режиссерского дебюта Ребекки Холл 2:05
В Японии начали продавать томаты, лечащие гипертонию. У них отредактирован геном 1:19
Reuters: в ЕС разработали законопроект об универсальной зарядке для всех смартфонов и планшетов 0:36
Отключить рекламу

Совфед готов внести изменения в закон об иноагентах, но отменять его не будут

Семён Гудошников
Сегодня в 15:01

Совет Федерации готов скорректировать закон об иностранных агентах, но речь о его отмене не идет. Об этом заявила председательница Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Чиновница отметила, что не видит никакой дискриминации в отношении определенных СМИ в рамках закона об иноагентах.

По итогам выборной кампании Совет Федерации проведет мониторинг правоприменительной практики закона, и, «если в чем‑то двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон», его готовы уточнить, сказала она.

1 сентября руководители независимых изданий предложили 12 поправок в закон об иностранных агентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов. В Кремле пообещали рассмотреть предложения.

Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать СМИ иноагентами, в ноябре 2017 года. В декабре 2020-го были подписаны поправки, распространившие закон и на физических лиц. Сейчас в реестре Минюста 47 организаций и физлиц с таким статусом. Среди них издания «Медуза», «Важные истории», The Insider, телеканал «Дождь» и журналисты «Проекта», «Радио Свобода», «7×7» и «МБХ медиа»*.

* Все эти СМИ и журналисты признаны Минюстом иностранными агентами.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Совет Федерации
ИТАР-ТАСС
Минюст РФ
радио "Свобода"
Люди
Валентина Матвиенко
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить