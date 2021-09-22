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Андрей Звягинцев вышел из медикаментозной комы

Семён Гудошников
Сегодня в 14:38

Самочувствие Андрея Звягинцева, который проходит лечение в немецкой клинике, «более-менее удовлетворительное», его вывели из медикаментозной комы. Об этом рассказал каналу «Рен ТВ» Евгений Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система».

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — заявил Евтушенков, не уточнив, где кинематографист будет проходить реабилитацию.

Baza писала, что в середине августа, после перенесенного коронавируса, Звягинцева перевезли на лечение в Германию с 90%-ным поражением легких. Собеседники The Bell сказали, что поражение легких составляло 92%, режиссера подключали к аппарату ЭКМО.

К середине сентября состояние кинематографиста улучшилось, его отключили от всех систем жизнеобеспечения. Предполагалось, что реабилитация режиссера также пройдет в Германии.

По данным The Bell, лечение Звягинцева финансирует российская инвестиционная компания АФК «Система».

Андрей Звягинцев — автор фильмов «Левиафан», «Нелюбовь», «Елена», «Изгнание» и «Возвращение». За последний он получил в 2003 году главный приз Венецианского кинофестиваля, другие его работы отмечали призами в Каннах и Париже (премия «Сезар»), режиссера дважды номинировали на «Оскар».

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