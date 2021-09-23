RTVI запускает видеоподкасты «Любопытная Варвара» о новой этике

«Вопрос новой этики особенно актуален в эпоху постправды, когда мир с развитием СМИ и социальных сетей вошел в новое информационное состояние. Сегодня распознать истинные факты становится все сложнее в большом потоке информации. RTVI дает возможность развиваться своим авторам и предоставляет площадку для создания уникальных проектов разных форматов: от документальных фильмов до подкастов. „Любопытная Варвара“ — это первый видеоподкаст на нашем канале, в котором мы не боимся рассматривать самые спорные вопросы под разным углом»

CEO RTVI Ольга Пивень