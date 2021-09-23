RTVI запускает видеоподкасты «Любопытная Варвара» о новой этике

Телеканал RTVI запускает серию подкастов «Любопытная Варвара». Ведущая по имени Варвара Макаревич будет рассуждать о новой этике и спорных вопросах современности, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе канала.
Варвара вместе с приглашенными гостями разберется в том, как применять законы новой этики в российских реалиях. Подкасты будут выходить как в формате видео в эфире канала, так и в аудиоформате на популярных диджитал-площадках.
RTVI — российский международный информационно-развлекательный телеканал. Его вещание ведется на территории ряда стран СНГ, Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других.