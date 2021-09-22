перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка, вручили орден Мужества 16:15
Utair разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах 15:47
Минобороны Литвы рекомендовало отказаться от покупки смартфонов Xiaomi и выбросить уже приобретенные 15:06
Совфед готов внести изменения в закон об иноагентах, но отменять его не будут 15:01
«Ещенепознер»/YouTube
Андрей Звягинцев вышел из медикаментозной комы 14:38
Ресторатор Митя Борисов открыл небольшую чикеттерию на Никитском бульваре 14:32
В Москве перепроверят результаты электронного голосования 14:24
«Мумий Тролль» выпустил анимационный клип на «Время обид» 13:13
Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове 12:55
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Пострадало более 40 зданий 11:58
Matthew Waring/Unsplash
В России за сутки выявили 19 706 случаев коронавируса 11:53
Производитель чипсов Lay’s предупредил о проблемах с поставками из‑за дефицита картофеля 11:21
Хакеры взломали аккаунты сотрудников госорганов России и еще более десяти соседних стран 11:17
Peacock снимет сериал на основе франшизы «Идеальный голос». В главной роли — Адам ДеВайн 10:23
Число пострадавших из‑за стрельбы в Пермском госуниверситете увеличилось до 43 человек 10:19
Ronald Dumont/Getty Images
Bloomberg: Netflix планирует купить права на книги Роальда Даля 9:45
Скончался актер из «Секса в большом городе» и «Белого воротничка» Уилли Гарсон 9:11
В сети появился трейлер черно-белой драмы «Идентичность» — режиссерского дебюта Ребекки Холл 2:05
В Японии начали продавать томаты, лечащие гипертонию. У них отредактирован геном 1:19
Reuters: в ЕС разработали законопроект об универсальной зарядке для всех смартфонов и планшетов 0:36
Отключить рекламу

Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:55

Мультимедийный сервис Okko и компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-стоп продакшн» объявили о начале сотрудничества. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра.

Первым совместным проектом станет экранизация бестселлера Николая Кононова «Код Дурова». По словам Роднянского, изначально планировалось взять книгу как основу для полнометражного фильма, но позже стало ясно, что личность Павла Дурова и история социальных сетей «ВКонтакте» и Telegram точнее подходят под формат современного сериала.

Сотрудничество Okko и «Нон-стоп продакшн» предполагает, что в течение четырех лет сервис должен выпустить не менее восьми проектов компании. Информации о старте съемок и дате их премьеры пока нет.

«Нон-стоп продакшн» производит авторское фестивальное кино, жанровые высокобюджетные картины для массового зрителя и событийные сериалы. Среди проектов продюсерской компании фильм Кантемира Балагова «Дылда», а также три работы Андрея Звягинцева — «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».

В июле фильм режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского «Разжимая кулаки» получил Гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» на Каннском фестивале.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Павел Дуров
Александр Роднянский
Сергей Мелькумов
Николай Кононов
Кантемир Балагов
Андрей Звягинцев
Кира Коваленко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить