Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове

Мультимедийный сервис Okko и компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-стоп продакшн» объявили о начале сотрудничества. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра.

Первым совместным проектом станет экранизация бестселлера Николая Кононова «Код Дурова». По словам Роднянского, изначально планировалось взять книгу как основу для полнометражного фильма, но позже стало ясно, что личность Павла Дурова и история социальных сетей «ВКонтакте» и Telegram точнее подходят под формат современного сериала.

Сотрудничество Okko и «Нон-стоп продакшн» предполагает, что в течение четырех лет сервис должен выпустить не менее восьми проектов компании. Информации о старте съемок и дате их премьеры пока нет.

«Нон-стоп продакшн» производит авторское фестивальное кино, жанровые высокобюджетные картины для массового зрителя и событийные сериалы. Среди проектов продюсерской компании фильм Кантемира Балагова «Дылда», а также три работы Андрея Звягинцева — «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».

В июле фильм режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского «Разжимая кулаки» получил Гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» на Каннском фестивале.