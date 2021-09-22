В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Пострадало более 40 зданий

Утром 22 сентября в Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Гипоцентр оказался в 10 километрах от города Мельбурн, штат Виктория, сообщает австралийский институт наук о Земле.

The Sydney Morning Herald пишет, что толчки ощущали жители Сиднея и Канберры, растояние до которых — 877 и 660 километров соответственно. В институте наук о Земле назвали это землетрясение крупнейшим из зарегистрированных на суше в Виктории.

По информации телеканала ABC, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 46 зданий. Наиболее уязвимыми и потенциально травмоопасными стали дома с кирпичными фасадами, построенные в 1960-1970-х годах.

«Большинство травм и смертей, как правило, происходит в зданиях, которые рушатся на случайных прохожих», — сказал Марк Колелла, руководитель отдела строительного проектирования консалтинговой фирмы Aecom. Он добавил, что небоскребы в таких ситуациях более устойчивы.