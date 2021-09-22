В России за сутки выявили 19 706 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 19 706 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 527 заражений больше, чем вчера.

В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 1926 до 1991. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Свердловская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.