В России за сутки выявили 19 706 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 19 706 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 527 заражений больше, чем вчера.
В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 1926 до 1991. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Свердловская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 333 557. За последние сутки выздоровели 16 102 пациента, за все время — 6 542 213. За сутки умерли 817 человек, за весь период — 200 625.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 228,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41,8 млн), на втором — Индия (33,5 млн), на третьем — Бразилия (21,2 млн), на четвертом — Великобритания (7,4 млн).