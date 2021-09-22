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Peacock снимет сериал на основе франшизы «Идеальный голос». В главной роли — Адам ДеВайн

Виктория Шанина
Сегодня в 10:23

Стрим-сервис Peacock планирует возродить франшизу «Идеальный голос», но теперь в формате телесериала. Проект, который пока не получил название, расскажет о жизни Бампера Аллена, пишет Collider.

Действие нового сериала происходит через несколько лет после событий оригинальной трилогии. Бампер переезжает в Германию, чтобы начать свою музыкальную карьеру с чистого листа, и одна из его песен неожиданно становится хитом в Берлине.

Роль Бампера Аллена вновь сыграет Адам ДеВайн. Он же станет исполнительным продюсером вместе с режиссером «Идеального голоса-2» Элизабет Бэнкс, Максом Хэнделманом из Brownstone Productions, а также Полом Бруксом и Скоттом Нимейером из Gold Circle Films, которые продюсировали все три фильма франшизы.

«Когда мы увидели возможность создать сериал „Идеальный голос“ с Элизабет Бэнкс, Максом Хэнделманом и Полом Бруксом, а также другие классические произведения для суперфанатов, мы ухватились за это. И в довершение всего нам очень повезло, что Адам ДеВайн возглавил сериал и привнес в него причудливую, смехотворную чувственность, которую фанаты любят в фильме», — сказала председатель отдела развлекательного контента NBCUniversal Television and Streaming Сьюзан Ровнер.

Первый фильм франшизы «Идеальный голос» вышел в 2012 году. Его снял режиссер Джейсон Мур. В центре сюжета — студентка, у которой внезапно проснулась страсть к пению без инструментального сопровождения. Картина основывается на книге Мики Рэпкина «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а капелла».

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