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Скончался актер из «Секса в большом городе» и «Белого воротничка» Уилли Гарсон

Виктория Шанина
Сегодня в 9:11

Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на члена семьи Гарсона и продюсера Майкла Патрика Кинга.

«Семья „Секса в большом городе“ потеряла одного из своих. Наш замечательный Уилли Гарсон скончался. Его дух и преданность своему делу присутствовали каждый день во время съемок», — сказал Кинг.

Продюсер добавил, что Уилли Гарсон «отдавался на полную, даже когда был болен». О какой болезни идет речь и что стало причиной смерти, не уточняется.

Уилли Гарсон родился в 1964 году в Хайленд-Парке, штат Нью-Джерси. Учился в Уэслианском университете на театральной кафедре и получил степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы.

Актер наиболее известен по ролям Стэнфорда Блэтча в «Сексе в большом городе» и Моззи в «Белом воротничке». В «Друзьях» он сыграл Стива Сера — соседа одного из главных героев Росса Геллера. В последнее время Гарсон снимался в сериале HBO Max «And Just Like That» — продолжении «Секса в большом городе».

Экранный партнер Уилли Гарсона по сериалу Марио Кантоне опубликовал в твиттере пост после новости о смерти актера. Кантоне заявил, что у него «не могло быть более блестящего партнера на телевидении» и он «опустошен и просто переполнен печалью».

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