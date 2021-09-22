Элегантная костюмная лента, действие которой происходит в начале прошлого века, рассказывает о встрече двух школьных подруг — Клэр Кендри и Айрин Редфилд. Эта встреча всколыхнет прошлое и поставит под угрозу будущее обеих девушек.

В сети появился трейлер черно-белой драмы «Идентичность» со звездой «Мира Дикого Запада» Тессой Томпсон. Фильм сняла актриса Ребекка Холл («Годзилла против Конга», «Вики Кристина Барселона») — это ее режиссерский дебют.

Вторую центральную роль в картине исполнила Рут Негга («Лавинг», «К звездам»). Также в фильме снялись Андре Холланд («Больница Никерброкер»), Билл Кэмп («Темные воды»), Гбенга Акиннагбе («Прослушка») и Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»).

«Идентичность» впервые была показана на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2021 года. Сразу после этого Netflix приобрел права на фильм. На стриминговой платформе картину можно будет посмотреть с 10 ноября.