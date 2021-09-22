перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Японии начали продавать томаты, лечащие гипертонию. У них отредактирован геном 1:19
Reuters: в ЕС разработали законопроект об универсальной зарядке для всех смартфонов и планшетов 0:36
Туроператоры предложили россиянам вакцинные туры в Сербию и Германию Вчера в 23:55
Netlix выпустил трейлер нового интерактивного фильма «Сбежать от гробовщика» Вчера в 22:37
В Австралии на 30% уменьшилось число коал за три года. Дело в пожарах, засухе и вырубках Вчера в 22:33
СМИ: «Авито» может купить «Циан» и стать монополистом на рынке маркетплейсов недвижимости Вчера в 22:02
BadComedian опубликовал выпуск, посвященный фильму Данилы Козловского «Чернобыль» Вчера в 21:10
BTS прочитали речь на сессии Генеральной ассамблеи. На ютьюб-канале ООН новый рекорд по просмотрам Вчера в 20:49
В Госдуму прошли пять партий, Кукояка уходит со сцены и другие новости дня
Вчера в 20:09 дайджест
Аукционный дом Sotheby’s впервые проведет выставку-продажу в России Вчера в 20:04
Литературная премия «Нос» объявила лонг-лист номинантов 2021 года Вчера в 19:27
Andrei Nykytushkyn/Flickr
«Единая Россия» получила 324 из 450 мест в Госдуме, сохранив конституционное большинство Вчера в 18:52
Покрас Лампас, i61 и другие художники поучаствуют в NFT-аукционе в поддержку фонда «Подари жизнь» Вчера в 18:45
Отель-матрешка и церковь-скрипка: в Китае проходит конкурс самых уродливых зданий Вчера в 18:15
Вышел трейлер фильма «Макбет» по трагедии Шекспира. В ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд Вчера в 18:05
WSJ: Apple разработает технологию диагностики депрессии для iPhone Вчера в 18:00
Ричард Кирк, один из основателей Cabaret Voltaire, скончался в возрасте 65 лет Вчера в 17:31
No Comment TV/YouTube
Художник из Италии создал портрет Достоевского на пшеничном поле размером 25 тыс. квадратных метров Вчера в 17:21
«Вкусвилл» объявил ребрендинг, впервые за девять лет обновил логотип и придумал новый слоган Вчера в 17:03
На Павелецкой площади открыли центральную часть нового парка. Вот как она выглядит Вчера в 16:13
Отключить рекламу

Reuters: в ЕС разработали законопроект об универсальной зарядке для всех смартфонов и планшетов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:36

Европейская комиссия в четверг представит законопроект, который обяжет производителей смартфонов, планшетов и наушников оснащать их универсальными разъемами для зарядки. Это требуется, чтобы гаджеты могли подключаться к общему зарядному устройству, сообщил Reuters.

Евросоюз, как напомнило агентство, уже более 10 лет обсуждает необходимость создания универсальной зарядки для всех девайсов. По мнению сторонников инициативы, она не только будет удобна для пользователей, но и позитивно скажется на окружающей среде.

Источники Reuters заявили, что Европейская комиссия представит модель возможного зарядного устройства. Такие кабели предполагают продавать отдельно от гаджетов.

В компании Apple к инициативе отнеслись негативно. По мнению разработчика iPhone, общие зарядки будут препятствовать инновациям и спровоцируют появление «гор электронного мусора».

В 2018 году в Европе были наиболее распространены три зарядных устройства. Половина зарядок, проданных с девайсами, имела разъем USB micro-B. 29% гаджетов продавались с моделью USB-C, и еще 21% приходились на кабель Apple Lightning.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить