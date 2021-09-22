Reuters: в ЕС разработали законопроект об универсальной зарядке для всех смартфонов и планшетов

Европейская комиссия в четверг представит законопроект, который обяжет производителей смартфонов, планшетов и наушников оснащать их универсальными разъемами для зарядки. Это требуется, чтобы гаджеты могли подключаться к общему зарядному устройству, сообщил Reuters.

Евросоюз, как напомнило агентство, уже более 10 лет обсуждает необходимость создания универсальной зарядки для всех девайсов. По мнению сторонников инициативы, она не только будет удобна для пользователей, но и позитивно скажется на окружающей среде.

Источники Reuters заявили, что Европейская комиссия представит модель возможного зарядного устройства. Такие кабели предполагают продавать отдельно от гаджетов.

В компании Apple к инициативе отнеслись негативно. По мнению разработчика iPhone, общие зарядки будут препятствовать инновациям и спровоцируют появление «гор электронного мусора».

В 2018 году в Европе были наиболее распространены три зарядных устройства. Половина зарядок, проданных с девайсами, имела разъем USB micro-B. 29% гаджетов продавались с моделью USB-C, и еще 21% приходились на кабель Apple Lightning.