Туроператоры предложили россиянам вакцинные туры в Сербию и Германию

Российские туроператоры начали продавать вакцинные туры в Германию и Сербию. Об этом сообщил сайт Ассоциации туроператоров России.

По словам источника, в Сербии сделать прививки препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca или Sinopharm можно бесплатно. При этом в Белград россияне могут улететь из Москвы и Петербурга, для этого не нужны визы.

Пакет с перелетом, размещением в отеле с завтраками, трансфером и медстраховкой стоит от 50 тыс. рублей. Прививочная поездка в Германию обойдется дороже: там только за одну дозу вакцины Pfizer или BioNTech придется заплатить 580 евро, а за однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson — 870 евро.

«На форумах и в социальных сетях самостоятельные путешественники делятся лайфхаками, как и где можно привиться от COVID-19 в Европе. Однако просиживать в Интернете за изучением опыта других больше не нужно: отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ, помогут и туроператоры», — сказали в Ассоциации туроператоров.

По оценкам экспертов, ежемесячно туроператорам поступает, по меньшей мере, десять заявок на вакцинные путешествия. Иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто выезжают за границу из‑за учебы, бизнеса или наличия близких в других странах.

В данный момент за прививочными турами в Сербию можно обратиться к компаниям «Русский экспресс», «Веди Групп», «Пакс» и BSI Group. Последняя фирма также занимается вакцинацией на территории Германии — в Мюнхене или Баден-Бадене.