Netlix выпустил трейлер нового интерактивного фильма «Сбежать от гробовщика»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового интерактивного фильма «Сбежать от гробовщика» («Escape the Undertaker»). Он выйдет 5 октября и будет отличаться от обычного кино тем, что зрители смогут влиять на развитие сюжета картины.

Лента расскажет о приключении рестлеров из команды New Day — Ксавье Вудса, Биг И и Кофи Кингстон — в особняке Гробовщика, превратившегося в дом с привидениями. Им предстоит противостоять самым глубоким и темным своим страхам.