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Netlix выпустил трейлер нового интерактивного фильма «Сбежать от гробовщика»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:37

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового интерактивного фильма «Сбежать от гробовщика» («Escape the Undertaker»). Он выйдет 5 октября и будет отличаться от обычного кино тем, что зрители смогут влиять на развитие сюжета картины.

Лента расскажет о приключении рестлеров из команды New Day — Ксавье Вудса, Биг И и Кофи Кингстон — в особняке Гробовщика, превратившегося в дом с привидениями. Им предстоит противостоять самым глубоким и темным своим страхам.

«Сбежать от гробовщика» станет уже не первым интерактивным кинопроектом Netflix. Наиболее запоминающимся экспериментом в этой области стал спецэпизод сериала «Черное зеркало» под названием «Бандерснэтч».

В августе на стриминговой платформе появились первые игры. Они стали доступны пока только пользователям из Польши, которые используют гаджеты на операционной системе Android. В будущем сервис планирует создать раздел с играми.

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