BadComedian опубликовал выпуск, посвященный фильму Данилы Козловского «Чернобыль»

В полуторачасовом видео Баженов критикует кинопроект. В частности, BadComedian отмечает неубедительные диалоги персонажей с использований современных выражений, написанную позднее событий на АЭС музыку и обои в квартире главной героини из «Леруа Мерлен».

Видеоблогер Евгений Баженов , известный как BadComedian, опубликовал новый кинообзор на своем ютьюб-канале. Он посвящен российскому фильму «Чернобыль», режиссером и продюсером которого выступил актер Данила Козловский .

С характерным юмором BadComedian рассказывает о прочих несоответствиях в фильме, например, об особенностях тушения пожара после взрыва на атомной электростанции и готовности ликвидаторов погибнуть ради спасения людей.

Летом фильм Козловского появился на Netflix и в течение менее чем суток попал в международный рейтинг трим-сервиса. В российский прокат лента вышла 15 апреля. «Афиша Daily» публиковала рецензию на картину и интервью с исполнителями главных ролей.

«Чернобыль» рассказал о любви пожарного Алексея и парикмахерши Оли из Припяти. Отношения пары разворачиваются на фоне аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.