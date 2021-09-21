BTS прочитали речь на сессии Генеральной Ассамблеи. На ютьюб-канале ООН новый рекорд по просмотрам

Участникам группы выдали дипломатические паспорта, а сами они назвали себя «посланниками нового поколения». Они обратили внимание на проблему изменения климата, рассказали о влиянии пандемии на жизнь подростков и попросили называть их поколение не потерянным, а приветственным.

Кей-поп-группа BTS выступила с речью о пандемии и будущих поколениях на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Музыканты прибыли как дипломаты от Южной Кореи, пишет The Washington Post .

«Я слышал, что подростков и двадцатилетних сегодня называют потерянным поколением Covid-19. Что они сбились с пути в то время, когда им нужны самые разнообразные возможности, когда они должны пробовать новое. Но я думаю, нельзя сказать, что они потерялись только потому, что пути, по которым они идут, не видны взрослым», — заявил фронтмен BTS Ким Намджун.

Чон Хосок добавил, что все семь музыкантов группы прошли вакцинацию, и призывают к тому же других. Для BTS, по его словам, прививка стала «своего рода билетом на встречу с фанатами» и позволила выступить на Ассамблее ООН.

За прямым эфиром речи BTS на официальном ютуб-канале ООН следили более миллиона человек, а в записи выступление набрало уже более 6,4 млн просмотров. Группа побила рекорд записи речи Эммы Уотсон, которая набрала 4,6 млн. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН актриса говорила о гендерном равенстве.

Помимо речи о пандемии и климате BTS выступили с мини-концертом. Музыканты исполнили в штаб-квартире ООН песню «Permission to Dance».