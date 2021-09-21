перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
BadComedian опубликовал выпуск, посвященный фильму Данилы Козловского «Чернобыль» 21:10
BTS прочитали речь на сессии Генеральной Ассамблеи. На ютьюб-канале ООН новый рекорд по просмотрам 20:49
В Госдуму прошли пять партий, Кукояка уходит со сцены и другие новости дня
20:09 дайджест
Аукционный дом Sotheby’s впервые проведет выставку-продажу в России 20:04
Литературная премия «Нос» объявила лонг-лист номинантов 2021 года 19:27
Andrei Nykytushkyn/Flickr
«Единая Россия» получила 324 из 450 мест в Госдуме, сохранив конституционное большинство 18:52
Покрас Лампас, i61 и другие художники поучаствуют в NFT-аукционе в поддержку фонда «Подари жизнь» 18:45
Отель-матрешка и церковь-скрипка: в Китае проходит конкурс самых уродливых зданий 18:15
Вышел трейлер фильма «Макбет» по трагедии Шекспира. В ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд 18:05
WSJ: Apple разработает технологию диагностики депрессии для iPhone 18:00
Ричард Кирк, один из основателей Cabaret Voltaire, скончался в возрасте 65 лет 17:31
No Comment TV/YouTube
Художник из Италии создал портрет Достоевского на пшеничном поле размером 25 тыс. квадратных метров 17:21
«Вкусвилл» объявил ребрендинг, впервые за девять лет обновил логотип и придумал новый слоган 17:03
На Павелецкой площади открыли центральную часть нового парка. Вот как она выглядит 16:13
Mayot и Seemee: Faces & Laces объявил первых артистов масштабного проекта на «Винзаводе» 16:01
Дискография Земфиры и саундтреки к «Звездным войнам» на «Виниловом маркете» 24–26 сентября 16:01
MGM/YouTube
Еще больше роскошных луков Леди Гаги: новые кадры из «Дома Gucci» 15:38
Дочь Пикассо подарила Франции девять работ отца, чтобы избавиться от налога на наследство 15:17
В Москве впервые сгорел электробус. Пассажиров внутри не было 15:00
«Азбука вкуса» впервые за 15 лет проводит ребрендинг. Она уже обновила логотип и шрифт в названии 14:16
Отключить рекламу

BTS прочитали речь на сессии Генеральной Ассамблеи. На ютьюб-канале ООН новый рекорд по просмотрам

Виктория Шанина
Сегодня в 20:49

Кей-поп-группа BTS выступила с речью о пандемии и будущих поколениях на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Музыканты прибыли как дипломаты от Южной Кореи, пишет The Washington Post.

Участникам группы выдали дипломатические паспорта, а сами они назвали себя «посланниками нового поколения». Они обратили внимание на проблему изменения климата, рассказали о влиянии пандемии на жизнь подростков и попросили называть их поколение не потерянным, а приветственным.

«Я слышал, что подростков и двадцатилетних сегодня называют потерянным поколением Covid-19. Что они сбились с пути в то время, когда им нужны самые разнообразные возможности, когда они должны пробовать новое. Но я думаю, нельзя сказать, что они потерялись только потому, что пути, по которым они идут, не видны взрослым», — заявил фронтмен BTS Ким Намджун.

Чон Хосок добавил, что все семь музыкантов группы прошли вакцинацию, и призывают к тому же других. Для BTS, по его словам, прививка стала «своего рода билетом на встречу с фанатами» и позволила выступить на Ассамблее ООН.

За прямым эфиром речи BTS на официальном ютуб-канале ООН следили более миллиона человек, а в записи выступление набрало уже более 6,4 млн просмотров. Группа побила рекорд записи речи Эммы Уотсон, которая набрала 4,6 млн. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН актриса говорила о гендерном равенстве.

Помимо речи о пандемии и климате BTS выступили с мини-концертом. Музыканты исполнили в штаб-квартире ООН песню «Permission to Dance».

BTS не впервые читают речь в ООН. В 2018 году Ким Намджун призывал прекратить насилие в отношении детей, а в 2020-м группа рассказывала о надежде во время пандемии.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ООН
Генассамблея ООН
Washington Post
Люди
Эмма Уотсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить