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Аукционный дом Sotheby’s впервые проведет выставку-продажу в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:04

Аукционный дом Sotheby’s впервые проведет выставку-продажу в России. Она состоится в залах фонда In Artibus с 23 сентября по 1 октября. Об этом сообщил ТАСС.

На выставке представят произведения русского и западного искусства из частных собраний. Среди них будет 16 работ старых русских мастеров, а также искусство импрессионистов и современных художников.

«Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие», — сказала директор Sotheby’s Россия Ирина Степанова.

Все представленные в экспозиции произведения можно будет купить. Какой будет их начальная стоимость, пока не раскрывается. Также еще неизвестен перечень выставленных на торги работ.

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