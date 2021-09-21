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Литературная премия «Нос» объявила лонг-лист номинантов 2021 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:27

Литературная премия «Нос», которая вручается с 2009 году лучшим прозаическим произведениям на русском языке, объявила лонг-лист номинантов 2021 года. Его опубликовали в фейсбуке Фонда Михаила Прохорова.

Жюри выбрало двадцать книг, изданных в 2020 или 2021 году. Среди них определят обладателя приза читательских симпатий: открытое голосование запустится на официальной странице премии 15 октября.

В лонг-лист попали:
— Буржская Ксения. Мой белый. М.: Эксмо, 2021
— Васякина Оксана. Рана. М.: Новое литературное обозрение, 2021
— Гуреев Максим. Синдром Капгра. М.: Дружба народов, 2020
— Захаров Сергей. И восстанет мгла. Прага: Русская традиция, 2021
— Куталов Кирилл. Антитела. Б.м.: Издательские решения, 2021
— Леонтьева Татьяна. Суп без фрикаделек. Нур-Султан: Фолиант, 2021
— Манович Лера. Прощай, Анна К. Нур-Султан: Фолиант, 2021
— Медведкова Ольга. Три персонажа в поисках любви и бессмертия. М.: Новое литературное обозрение, 2021
— Некрасова Евгения. Кожа. М.: Bookmate Originals, 2021
— Петров Дмитрий. Мутный. Волгоград: Перископ-Волга, 2020
— Печейкин Валерий. Злой мальчик. М.: Эксмо, Inspiria, 2020
— Поляринов Алексей. Риф. М.: Эксмо, Inspiria, 2020
— Сапович Кетеван. Письма маме. Истории большого города. СПб; М.: Rugram_Пальмира, 2021
— Седов Владимир. Зеленое пальто. Н. Новгород: Дятловы горы, 2021
— Серебряков Артем. Фистула. М.: ИД Городец, 2021
— Томилов Андрей. Тайга далекая. Иркутск: Типография «Форвард», 2020
— Ханипаев Ислам. Типа я. Б.м.: Издательские решения, 2021
— Шипнигов Иван. Стрим. М.: Livebook, 2021
— Шмараков Роман. Алкиной. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2021
— Шпаков Владимир. Пленники амальгамы. М.: ИД «Городец», 2021

Всего на награду 2021 года претендовали 288 авторов. Какие из двадцати книг лонг-листа войдут в шорт-лист, станет известно в ноябре в ходе Красноярской ярмарки книжной культуры, она пройдет с 3 по 7 ноября.

В жюри «Носа» входят доктор филологических наук Константин Богданов, редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов, куратор международных проектов музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская, драматург Александр Родионов и доктор философских наук Оксана Тимофеева.

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