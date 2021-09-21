Покрас Лампас, i61 и другие художники поучаствуют в NFT-аукционе в поддержку фонда «Подари жизнь»

Российские медиахудожники примут участие в NFT-аукционе в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организатора.

Аукцион, приуроченный к 15-летию фонда, стартует 24 сентября. К нему присоединятся Покрас Лампас, арт-группа «ППСС» (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Руслан Вяльцев, Иван Соляев, Tim Baym, Дмитрий Листов, Farhad Farzali и i61.

Они специально к юбилею НКО переосмыслили концепцию «Смысл денег» и создали уникальные арт-объекты в цифровом формате. Художник Иван Соляев, например, представил работу «Золотая антилопа», навеянную образами из индийских сказок и советского мультфильма 1954 года.