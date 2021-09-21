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Ричард Кирк, один из основателей Cabaret Voltaire, скончался в возрасте 65 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:31

Участник и один из основателей группы Cabaret Voltaire Ричард Кирк скончался в возрасте 65 лет. О смерти музыканта сообщил в фейсбуке лейбл Mute.

«Ричард был выдающимся творческим гением, который шел по необычному и энергичному пути на протяжении всей своей жизни и музыкальной карьеры. Мы будем очень по нему скучать. Мы просим, ​​чтобы его семью на время оставили в покое», — сказано в заявлении.

Причина смерти Кирка пока не называется.

Ричард Кирк считается одним из наиболее влиятельных музыкантов электронной музыки. Группа Cabaret Voltaire образовалась в начале 1970-х годов в Шеффилде, когда Кирк присоединился в состав к Стивену Маллиндеру и Крису Уотсону, чтобы создать трио.

Музыканты были пионерами индустриальной музыки на протяжении 1970-х годов и сочетали в себе элементы панка и поп-музыки. Cabaret Voltaire оказали огромное влияние на электронную музыку и такие группы, как Depeche Mode и New Order.

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