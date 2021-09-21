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Художник из Италии создал портрет Достоевского на пшеничном поле размером 25 тыс. квадратных метров

Виктория Шанина
Сегодня в 17:21

Итальянский мастер ландшафтного искусства Дарио Гамбарин нарисовал огромный портрет Федора Достоевского на поле с пшеницей. Арт-объект приурочен к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя, пишет ТАСС.

Гамбарин воссоздал изображение с помощью трактора, а заняло его произведение 25 тыс. квадратных метров. Над рисунком художник написал на английском языке название работы («Красота спасет мир»), а ниже — фамилию писателя на русском.

«Красота — это то, что нам необходимо. Красота и гармония спасут нас от этой пандемии — красота и как инструмент спасения окружающей среды», — сказал автор портрета, а затем вспомнил цитату из «Братьев Карамазовых»: «Жизнь есть рай, и мы все в раю, да не хотим знать того».

По словам Гамбарина, у него есть особый талант — ощущать пространство, управляя трактором. Он может вспахивать поля, создавая нужные ему изображения, не используя при этом спутниковые навигаторы. Портрет Достоевского занял у него от 9 до 10 часов.

Дарио Гамбарин отмечает, что его творчество «экологичное» и «эфемерное», потому что исчезает уже через 7–10 дней. Сами работы он считает скорее перформансом, чем картинами.

Чаще всего художник создает портреты, но иногда высказывается на актуальные темы с помощью символов. Например, в марте он нарисовал ампулу с вакциной от коронавируса «Спутник V», а в июле — олимпийские кольца, расположенные над священными воротами Японии, со словами «Tokyo» и «2021».

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