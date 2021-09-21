Художник из Италии создал портрет Достоевского на пшеничном поле размером 25 тыс. квадратных метров

Итальянский мастер ландшафтного искусства Дарио Гамбарин нарисовал огромный портрет Федора Достоевского на поле с пшеницей. Арт-объект приурочен к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя, пишет ТАСС.

Гамбарин воссоздал изображение с помощью трактора, а заняло его произведение 25 тыс. квадратных метров. Над рисунком художник написал на английском языке название работы («Красота спасет мир»), а ниже — фамилию писателя на русском.

«Красота — это то, что нам необходимо. Красота и гармония спасут нас от этой пандемии — красота и как инструмент спасения окружающей среды», — сказал автор портрета, а затем вспомнил цитату из «Братьев Карамазовых»: «Жизнь есть рай, и мы все в раю, да не хотим знать того».