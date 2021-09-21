Mayot и Seemee: Faces & Laces объявил первых артистов масштабного проекта на Винзаводе

Музыкальную и образовательную программу представит бренд Dr. Martens. В рамках Boot Camp сентября гостей ждут панельные дискуссии, направленные на погружение аудитории в локальную музыкальную индустрию, и концертная программа от участников запланированных сессий.

Locals Black Market пройдет 25 и 26 сентября. Гости смогут познакомиться с брендами, проектами и комьюнити, разделяющими ценности Faces & Laces, а владельцы абонементов получат дополнительные скидки и привелегии. Речь идет о более чем 40 локальных марок, среди которых Кружок, Юность, Anton Lisin Russia, Спутник1985 и многие другие.

Adrenaline Rush проведет кампанию #БольшеВсехНадо, в которую войдет особое пространство и аудиовизуальная инсталляция, Puma презентует совместную коллекцию с Лондонским универмагом Liberty в Доме Культур, а пространство Угол подробнее расскажет об апсайклинге. Бренд «Волчок» объединится с Turbo tattoo и предложит всем желающим набить татуировку из специального флеш-сета.

На территории Хлебозавода состоится выставка эксклюзивных постеров с работами стрит-арт художницы Евы Бусевич. 26 сентября в 17:00 на втором этаже фудкорта Парник на Кузнецком мосту пройдет любительский турнир по пинг-понгу от объединения Ping Tablet, для владельцев абонементов он будет бесплатным.

Ознакомиться со всеми участниками и событиями Faces&Laces 2021, а также купить абонементы можно на сайте.