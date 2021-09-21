На Павелецкой площади открыли центральную часть нового парка. Вот как она выглядит

В Москве открыли после благоустройства центральную часть парка на Павелецкой площади. Ее полную реконструкцию планируют закончить до конца года.

17 сентября на площади побывал Сергей Собянин и осмотрел первые итоги работы. По его словам, проект ее реконструкции был одним из самых проблемных долгостроев. Возвести на «Павелецкой» ТРЦ с парковкой решили еще в конце 1990-х годов, к работам приступили в 2002–2003 годах, но из‑за сложностей у инвесторов в 2010-х стройка была остановлена.

В 2019 году новую концепцию реконструкции разработало американское бюро 5+ Design. Она включает строительство подземного многофункционального комплекса площадью 73 тыс. квадратных метров и уходящего на пять этажей вниз. Три уровня отдадут под ТРЦ, два остальных под парковку.