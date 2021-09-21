На Павелецкой площади открыли центральную часть нового парка. Вот как она выглядит

В Москве открыли после благоустройства центральную часть парка на Павелецкой площади. Ее полную реконструкцию планируют закончить до конца года.
17 сентября на площади побывал Сергей Собянин и осмотрел первые итоги работы. По его словам, проект ее реконструкции был одним из самых проблемных долгостроев. Возвести на «Павелецкой» ТРЦ с парковкой решили еще в конце 1990-х годов, к работам приступили в 2002–2003 годах, но из‑за сложностей у инвесторов в 2010-х стройка была остановлена.
В 2019 году новую концепцию реконструкции разработало американское бюро 5+ Design. Она включает строительство подземного многофункционального комплекса площадью 73 тыс. квадратных метров и уходящего на пять этажей вниз. Три уровня отдадут под ТРЦ, два остальных под парковку.
Проект реконструкции
Проект реконструкции
Проект реконструкции
Визитная карточка центра — стеклянные крыши-навесы овальной формы. Вокруг разобьют ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. Работы ведет строительная компания «ПИК».
Сейчас на «Павелецкой» заканчивают фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство ландшафтного парка. По словам мэрии, комплекс готов на 90%, на объекте работают 1800 человек. Рядом с Павелецким вокзалом реконструировали трамвайные пути и пустили по ним новые трамваи.
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Как парк выглядит сейчас
Администрация города обещает не останавливаться на площади, а провести комплексное благоустройство микрорайонов рядом, облагородить улицы Дубининскую, Даниловский Вал и Кожевническую.