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На Павелецкой площади открыли центральную часть нового парка. Вот как она выглядит

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

В Москве открыли после благоустройства центральную часть парка на Павелецкой площади. Ее полную реконструкцию планируют закончить до конца года.

17 сентября на площади побывал Сергей Собянин и осмотрел первые итоги работы. По его словам, проект ее реконструкции был одним из самых проблемных долгостроев. Возвести на «Павелецкой» ТРЦ с парковкой решили еще в конце 1990-х годов, к работам приступили в 2002–2003 годах, но из‑за сложностей у инвесторов в 2010-х стройка была остановлена.

В 2019 году новую концепцию реконструкции разработало американское бюро 5+ Design. Она включает строительство подземного многофункционального комплекса площадью 73 тыс. квадратных метров и уходящего на пять этажей вниз. Три уровня отдадут под ТРЦ, два остальных под парковку.

Проект реконструкции

© Mos.ru
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Проект реконструкции

© Mos.ru
2 из 3

Проект реконструкции

© Mos.ru
3 из 3

Визитная карточка центра — стеклянные крыши-навесы овальной формы. Вокруг разобьют ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. Работы ведет строительная компания «ПИК».

Сейчас на «Павелецкой» заканчивают фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство ландшафтного парка. По словам мэрии, комплекс готов на 90%, на объекте работают 1800 человек. Рядом с Павелецким вокзалом реконструировали трамвайные пути и пустили по ним новые трамваи.

Как парк выглядит сейчас

© Mos.ru
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Как парк выглядит сейчас

© Mos.ru
2 из 9

Как парк выглядит сейчас

© Mos.ru
9 из 9

Администрация города обещает не останавливаться на площади, а провести комплексное благоустройство микрорайонов рядом, облагородить улицы Дубининскую, Даниловский Вал и Кожевническую.

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