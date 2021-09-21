Дискография Земфиры и саундтреки к «Звездным войнам» на «Виниловом маркете» 24–26 сентября

С 24 по 26 сентября коллекционеры винила разных жанров снова соберутся в летнем дворе «Никольских рядов» в Петербурге, чтобы провести «Виниловый маркет». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Состав участников такой же, как и на «Виниловом маркете» в последние выходные августа. Особую ценность представляют записи современных и малоизвестных в России групп и в самых разных жанрах — от альтернативного рока до стиля кантри.

Организаторы выделили несколько лотов, за которыми стоит прийти к открытию летнего двора: полная дискография Земфиры, переиздание которой на виниле состоялось сентябре, и саундтреки к мультфильму Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» и саге «Звездные войны», который был выпущен ограниченным тиражом на мраморном виниле цвета yoda-green.

Гостей события ждет серия паблик-токов с людьми, которые посвятили свою профессиональную жизнь музыке и винилу.

«Иглы, песок и 33 оборота: неугасающий интерес к винилу»

25 сентября, начало в 15.00

Лекция редактора онлайн-журнала магазина аудиотехники «Хай-фай аудио» Дмитрия Андреещева. Он расскажет о любопытных фактах в производстве винила и методах его использования, его актуальности, борьбе с «холодной цифре» и о том, как винил снова сделал музыку персональной.

Купить билет за 150 рублей можно здесь.

«Жизнь с винилом»

26 сентября, начало в 15.00

Лекция профессионального меломана и генерального директора магазина «Граммофон» Константина Мельникова. Константин даст краткую историческую справку и расскажет о значении винила в современном мире, поделится практическими советами как правильно пользоваться пластинками и аппаратурой.

Участие в лекции по предварительной регистрации.

Вход на «Виниловый маркет» свободный. В пятницу можно будет прийти с 17.00 до 22.00, в субботу и воскресенье — с 12.00.