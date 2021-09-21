В Москве впервые сгорел электробус. Пассажиров внутри не было

Ночью 21 сентября на Дмитровском шоссе в Москве сгорел электробус. Это первый случай за все три года эксплуатации техники, сообщает столичный Департамент транспорта в телеграме.

Электробус выполнял технический рейс в парк по дублеру Дмитровского шоссе. Возгорание произошло в районе дома 157, стр. 4, пассажиров внутри не было.