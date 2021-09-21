В Москве впервые сгорел электробус. Пассажиров внутри не было

Ночью 21 сентября на Дмитровском шоссе в Москве сгорел электробус. Это первый случай за все три года эксплуатации техники, сообщает столичный Департамент транспорта в телеграме.
Электробус выполнял технический рейс в парк по дублеру Дмитровского шоссе. Возгорание произошло в районе дома 157, стр. 4, пассажиров внутри не было.
Концерн КамАЗ, производящий электробусы, назвал предварительной причиной возгорания короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя. Человеческий фактор также не исключается.
Департамент отметил, что водитель прошел обучение для работы на электробусе, поэтому вовремя обесточил батарейные блоки. Машина была застрахована и обслуживалась в рамках контракта на долгосрочной основе.
Мосгортранс начал служебное расследование. Причины происшествия установит специальная комиссия и производитель техники, обсуживаемой по контракту жизненного цикла.
Первые электробусы появились в Москве в 2018 году. В сентябре 2020 года глава Мосгортранса Артем Бурлаков заявил, что через десять лет в столице должен остаться только электрический транспорт. Отказ от бензинового и дизельного общественного транспорта начался в этом году.