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Президента Бразилии и ковид-диссидента Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки

Семён Гудошников
Сегодня в 13:01

Президента Бразилии Жаира Болсонару, отрицающего опасность COVID-19, не пустили в нью-йоркский ресторан из‑за отсутствия прививки. Об этом сообщает Reuters.

Болсонару прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. И если ООН для него двери открыла, то нью-йоркские рестораны — нет. В них не пускают без прививки всех, независимо от социального статуса.

Перед отъездом в Нью-Йорк Болсонару уверил, что его иммунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.

Фотографию с бразильским президентом, ужинающим пиццей рядом с отелем в Манхэттене, опубликовали два члена кабинета министров из его делегации. Reuters пишет, что бразильские чиновники «высоко оценили непринужденную простоту своего лидера».

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призывал политиков, в особенности Болсонару, привиться перед приездом на собрание ООН. В понедельник на вопрос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вакцинирован ли он, бразильский президент ответил: «Нет, пока нет».

Жаир Болсонару неоднократно критиковал карантинные меры, принятые региональными властями из‑за пандемии. Он заявлял, что ограничения приведут к катастрофическим последствиям для экономики страны, массовому разорению и росту безработицы. Бразильский лидер также отрицал серьезную опасность COVID-19, выступал против обязательной вакцинации и не раз появлялся в общественных местах без маски.

Бразилия, по данным ВОЗ, занимает третье место по заболеваемости коронавирусом. В стране зафиксировали 21,2 млн случаев (10% населения), умерли 590,5 тыс. человек. Больше заражений выявили только в США (41,7 млн) и Индии (33,4 млн).

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