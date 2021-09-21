Президента Бразилии и ковид-диссидента Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки

Президента Бразилии Жаира Болсонару, отрицающего опасность COVID-19, не пустили в нью-йоркский ресторан из‑за отсутствия прививки. Об этом сообщает Reuters.

Болсонару прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. И если ООН для него двери открыла, то нью-йоркские рестораны — нет. В них не пускают без прививки всех, независимо от социального статуса.

Перед отъездом в Нью-Йорк Болсонару уверил, что его иммунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.

Фотографию с бразильским президентом, ужинающим пиццей рядом с отелем в Манхэттене, опубликовали два члена кабинета министров из его делегации. Reuters пишет, что бразильские чиновники «высоко оценили непринужденную простоту своего лидера».