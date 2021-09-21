Две собаки и конь выбежали на поле во время футбольного матча Украины и Италии среди глухих

Во время футбольного матча квалификации Сурдлимпийских игр между Украиной и Италией в игру вмешались животные. Об этом рассказал «Подъем».

В первом тайме на поле выбежали две собаки, которых долго не могли поймать. Во втором тайме встречу футболистов прервал конь. Откуда он выбежал, непонятно.