Две собаки и конь выбежали на поле во время футбольного матча Украины и Италии среди глухих

Во время футбольного матча квалификации Сурдлимпийских игр между Украиной и Италией в игру вмешались животные. Об этом рассказал «Подъем».
В первом тайме на поле выбежали две собаки, которых долго не могли поймать. Во втором тайме встречу футболистов прервал конь. Откуда он выбежал, непонятно.
Комментаторка назвала это «курьезным моментом» и понадеялась, что так «песики поприветствовали футболистов». За какую команду пришел поболеть конь, она определить не смогла.
Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу украинских футболистов.
В Сурдлимпийских играх принимают участие спортсмены с нарушениями слуха. Соревнования состоятся в Бразилии с 5 по 21 декабря 2021 года.