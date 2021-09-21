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Две собаки и конь выбежали на поле во время футбольного матча Украины и Италии среди глухих

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:27

Во время футбольного матча квалификации Сурдлимпийских игр между Украиной и Италией в игру вмешались животные. Об этом рассказал «Подъем».

В первом тайме на поле выбежали две собаки, которых долго не могли поймать. Во втором тайме встречу футболистов прервал конь. Откуда он выбежал, непонятно.

Комментаторка назвала это «курьезным моментом» и понадеялась, что так «песики поприветствовали футболистов». За какую команду пришел поболеть конь, она определить не смогла.

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу украинских футболистов.

В Сурдлимпийских играх принимают участие спортсмены с нарушениями слуха. Соревнования состоятся в Бразилии с 5 по 21 декабря 2021 года.

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