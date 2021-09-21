В России за сутки выявили 19 179 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 19 179 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 595 заражений меньше, чем вчера.

В Москве суточный прирост заболеваний уменьшился с 2469 до 1926. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Свердловская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.