В России за сутки выявили 19 179 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 19 179 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 595 заражений меньше, чем вчера.
В Москве суточный прирост заболеваний уменьшился с 2469 до 1926. Следом по количеству случаев COVID-19 идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Свердловская, Воронежская, Нижегородская и Ростовская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 313 851. За последние сутки выздоровели 15 437 пациентов, за все время — 6 526 111. За сутки умерли 812 человек, за весь период — 199 808.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 228,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41,7 млн), на втором — Индия (33,4 млн), на третьем — Бразилия (21,2 млн), на четвертом — Великобритания (7,4 млн).