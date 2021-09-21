Правительство запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50%

Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики России, по которому власти намереваются увеличить долю женщин, отказавшихся от абортов. Документ появился на сайте правительства, на него обратил внимание РБК.

Все мероприятия плана разбиты на семь разделов. В одном из них расписаны меры по снижению материнской и младенческой смертности и улучшению репродуктивного здоровья. Власти собираются повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам в трудной жизненной ситуации.

План предусматривает увеличение до 80% доли женщин, которые прошли доабортное консультирование с целью сохранить беременность (от общей численности обратившихся на аборт). После этого, рассчитывают в кабмине, половина решит отказаться от аборта.

Также в Концепции прописаны меры по продвижению «традиционных семейных ценностей, ответственного родительства», здорового образа жизни и долголетия. К примеру, в правительстве хотят, чтобы не менее 2,5 млн человек ежегодно заходили на портал «Я-родитель!».

В январе Владимир Путин обратил внимание на поддержку женщин, решивших сделать аборт. «Уговорить женщину не делать аборт — это, конечно, важно, но что еще важнее — надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги», — сказал он.